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        Evinin bahçesine giren eski eniştesini tüfekle vurup öldürdü

        ESKİŞEHİR'deEsma S. (43), evinin bahçesine giren eski eniştesi Aydın Ercan'ı (43) tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınan Esma S., bahçede yabani hayvan olduğunu düşünerek ateş ettiğini savundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:20
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        Evinin bahçesine giren eski eniştesini tüfekle vurup öldürdü
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        ESKİŞEHİR'deEsma S. (43), evinin bahçesine giren eski eniştesi Aydın Ercan'ı (43) tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınan Esma S., bahçede yabani hayvan olduğunu düşünerek ateş ettiğini savundu.

        Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde oturan Esma S., gece yarısı evinin bahçesine giren ablasının eski eşi Aydın Ercan'ı tüfekle vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan´ın yanında ise tüfek ile el feneri bulundu. Esma S. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Esma S., ilk ifadesinde evinin bahçe kapısında bir karartı gördüğünü ve yabani hayvan olduğunu düşünüp av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Aydın Ercan'ın cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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