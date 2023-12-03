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        Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı; kaza anı kamerada

        ESKİŞEHİR'desokağadönüş yapmak için manevra yapan otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:30
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        Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı; kaza anı kamerada
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        ESKİŞEHİR'desokağadönüş yapmak için manevra yapan otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece yarısı Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Ertuğrul Soybelli (41), kullandığı 26 KK 845 plakalı otomobille sokağa dönmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Yiğit Kuş idaresindeki 26 GG 751 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 30 metre ileriye fırlayan motosiklet sürücüsü Kuş ile arkasındaki arkadaşı Arda Aydın (17), ağır yaralandı. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuş ile arkadaşı Aydın'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Otomobil sürücüsü Soybelli ise kazanın ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; manevra yapmak için karşı şeride geçen otomobilin, o sırada gelen motosiklet ile çarpıştığı, motosikletteki sürücü Yiğit Kuş'un 30 metre ileri fırladığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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