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        Traktöre çarpan kamyonetin şoförü öldü; kaçan diğer sürücüyü JASAT ekibi yakaladı

        ESKİŞEHİR'detraktöre çarpan kamyonetteki Yusuf Balıkçı (50), hayatını kaybetti, diğer sürücü kaçtı. Kaçan N.S., JASAT ekiplerince yakalanırken, kazadan sonra traktör ile römorku sakladığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:00
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        Traktöre çarpan kamyonetin şoförü öldü; kaçan diğer sürücüyü JASAT ekibi yakaladı
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        ESKİŞEHİR'detraktöre çarpan kamyonetteki Yusuf Balıkçı (50), hayatını kaybetti, diğer sürücü kaçtı. Kaçan N.S., JASAT ekiplerince yakalanırken, kazadan sonra traktör ile römorku sakladığı ortaya çıktı.

        Kaza, 5 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında Konya-Eskişehir kara yolu Mahmudiye ışıklı kavşakta meydana geldi. Yusuf Balıkçı'nın kullandığı 11 DR 827 plakalı kamyonet, önünde giden traktöre çarptı. Kazada Balıkçı ağır yaralanırken, traktör sürücüsü olay yerinden geçti. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balıkçı, kurtarılamadı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektif timleri, çalışma başlattı. Çalışmada kaçan traktör sürücüsünün N.S. olduğu ve traktör ile römorku sakladığı anlaşıldı. Gözaltına alınan N.S. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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