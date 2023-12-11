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        Azeri Bakan Yardımcısı Hacıyev: İki Türk devletinin güçlenmesinden endişe edenler var

        AZERBAYCAN Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, "Bugün Türklerin yükselişinden, daha da güçlenmesinden endişe duyan batı ülkeleri mevcut. Bugün Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda güçlenmesi, dünyayı endişelendiriyor. İki Türk devletinin güçlenmesinden endişe edenler var ve bu nedenle bölge kaynıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:20
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        Azeri Bakan Yardımcısı Hacıyev: İki Türk devletinin güçlenmesinden endişe edenler var
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        AZERBAYCAN Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, "Bugün Türklerin yükselişinden, daha da güçlenmesinden endişe duyan batı ülkeleri mevcut. Bugün Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda güçlenmesi, dünyayı endişelendiriyor. İki Türk devletinin güçlenmesinden endişe edenler var ve bu nedenle bölge kaynıyor" dedi.

        Anadolu Üniversitesi, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nce 'Haydar Aliyev 100'üncü yıl anma programı' düzenlendi. Öğrenci Merkezi Yunus Emre salonundaki programa Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Mammadzada, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve öğrenciler katıldı.

        'DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

        Prof. Dr. Fuat Erdal, Haydar Aliyev'i saygıyla ve rahmetle andığını ifade ederek, "İki ülke arasındaki güçlü birlikteliğin arkasının iyi doldurulması gerekiyor. Üniversite olarak bu misyonun altının doldurulması için üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Azerbaycan üniversiteleri ile yakın ilişkilerimiz devam ediyor. Her şekilde birçok öğrencimizi üniversitemizde ağırlıyoruz. Onların eğitimlerine, araştırmalarına destek vermeye çalışıyoruz. Böylelikle sadece sözde değil; aynı zamanda eylemle de eğitimde iş birliğimizi, sanayide iş birliğimizi, kültürde ve iktisadi olarak iş birliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz ki, bu iki ülkenin sinerjisi, bu iki ülkenin birlikte davranarak ne kadar güçlü bir oluşum oluşturabileceği ortaya çıkıyor. Bugünkü etkinliğimizde de saygıdeğer Aliyev'i anacağız. Ama aynı zamanda ilişkilerimizi güçlendirme anlamında birlikte olmuş olacağız" dedi.

        'BUGÜN YAŞADIKLARIMIZI ONA BORÇLUYUZ'

        Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev ise Şuşa'nın işgalden kurtarılması sırasında hiçbir sivile zarar verilmediğini söyledi. Dünyada işgal altında olan topraklarını kendi gücüyle kurtaran başka bir devlet olmadığını belirten Hacıyev, "Bugünkü modern Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'i saygıyla anıyoruz. Bugün yaşadıklarımızı ona borçluyuz. Çünkü bu onun fikri ve vasiyetiydi. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fahri Hiyabanı görev yerine getirildi. 'Baba vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum' sözlerinin şahidi olduk. Dünyada işgal altında olan topraklarını kendi gücüyle kurtaran başka bir devlet olmamıştır. Azerbaycan bu savaşta hiçbir sivile zarar vermedi. Bu Azerbaycan devletinin gücünü gösteriyor" diye konuştu.

        'BARIŞ ANLAŞMASI YIL SONUNA DOĞRU İMZALANABİLİR'

        Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda güçlenmesi dünyayı endişelendirdiğini anlatan Hacıyev, şunları söyledi: "Bugün çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün keşmekeşli bir dünyada yaşıyoruz. Bunu Türkiye ve Azerbaycan'da daha da fazla hissediyoruz. Bugün Türklerin yükselişinden, daha da güçlenmesinden endişe duyan batı ülkeleri mevcut. Bugün Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda güçlenmesi, dünyayı endişelendiriyor. İki Türk devletinin güçlenmesinden endişe edenler var ve bu nedenle bölge kaynıyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması, yıl sonuna doğru imzalanabilir. Güçlü bir devletimiz olduğu için mutlu olmalıyız. Bugün Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın da İlham Aliyev gibi güçlü liderleri var" dedi.

        Konuşmaların ardından Haydar Aliyev'in hayatını ve siyasi yaşamını konu alan filmi gösterildi.

        Galeri
        Galeri

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