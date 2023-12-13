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        11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; sanıklar birbirini suçladı

        ESKİŞEHİR'de, kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan´ı (60) aralarında çıkan tartışmada 11 kez bıçaklayıp, öldürdükten sonra ormanda toprağa gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Benan Birtane (55), Görkem Doğan (23) ile kardeşi Yusuf Doğan (19) hakkında mahkeme savcısı mütalaa verdi. Savcı, sanıklar Benan Birtane ve Görkem Doğan´a `kasten öldürmek´ suçundan müebbet, Yusuf Doğan´a ise `cinayete iştirak´ suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezası talep etti. Duruşmada birbirlerini suçlayan sanıklardan Görkem Doğan, "Mehmet Yerebakan´ı öldürmem için bıçağı bana Benan verdi. Öncesinde boğazıma bıçak dayadı ve `Öldürmezsen seni öldürürüm´ dedi. Beni tehdit etti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:30
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        11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; sanıklar birbirini suçladı
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        ESKİŞEHİR'de, kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan´ı (60) aralarında çıkan tartışmada 11 kez bıçaklayıp, öldürdükten sonra ormanda toprağa gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Benan Birtane (55), Görkem Doğan (23) ile kardeşi Yusuf Doğan (19) hakkında mahkeme savcısı mütalaa verdi. Savcı, sanıklar Benan Birtane ve Görkem Doğan´a `kasten öldürmek´ suçundan müebbet, Yusuf Doğan´a ise `cinayete iştirak´ suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezası talep etti. Duruşmada birbirlerini suçlayan sanıklardan Görkem Doğan, "Mehmet Yerebakan´ı öldürmem için bıçağı bana Benan verdi. Öncesinde boğazıma bıçak dayadı ve `Öldürmezsen seni öldürürüm´ dedi. Beni tehdit etti" dedi.

        Eskişehir´de barakada yaşayan Görkem Doğan ile Benan Birtane, 2022 yılbaşı gecesi tartıştığı Göktuğ Tamer Kutlusak'ı Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanda bıçaklayıp, öldürdü. Olay yerinden kaçan Doğan ve Birtane, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 8 Ocak´ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Görkem Doğan, polis sorgusunda Benan Birtane ile birlikte geçen yıl ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ı da öldürüp, Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormana gömdüğünü itiraf etti. Polis ekiplerince yapılan kazı çalışmasında Mehmet Yerebakan'ın cansız bedenine ulaşılırken, Görkem Doğan ile Benan Birtane çifte cinayet suçlamasıyla, Görkem Doğan´ın kardeşi Yusuf Doğan ise `cinayete iştirak´ iddiasıyla tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açtı. Davanın karar duruşması bugün görülürken, duruşmaya tutuklu sanıklar Görkem Doğan, Benan Birtane ile Yusuf Doğan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme savcısı davaya ilişkin mütalaasını vererek, sanıklar Benan Birtane ve Görkem Doğan hakkında `kasten öldürmek´ suçundan müebbet, Görkem Doğan´ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olan kardeşi Yusuf Doğan hakkında ise `cinayete iştirak´ suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkemede kendilerini savunan sanıklardan Benan Birtane, arkadaşı Görkem´i suçlayıp, "Görkem tarafından üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Olayla hiçbir ilgim yoktur. Tartıştığımız için, açık açık, yüzüme baka baka bana iftira atıyor" dedi.

        Sanık Benan Birtane´nin kendisini tehdit ettiğini öne süren sanık Görkem Doğan ise savunmasında "Maktulü öldürmem için bıçağı bana Benan verdi. Öncesinde boğazıma bıçak dayadı ve `Öldürmezsen seni öldürürüm´ dedi. Beni tehdit etti, şantaj ve tacizde bulundu" diye konuştu.

        `SUÇSUZ YERE CEZAEVİNDE KALIYORUM´

        Cinayete iştirak suçundan yargılanan Yusuf Doğan da suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben olay tarihinde nerede olduğumu hatırlamıyorum. Böyle bir suç işlemedim. Yaklaşık 1 yılı geçkin süredir cezaevindeyim. Ben kimseyi öldürmedim. Öldüremem. Gençliğimin en güzel yıllarında suçsuz yere cezaevinde kalıyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına ve avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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