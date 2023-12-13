Japon deprem uzmanından İstanbul için 'kentsel dönüşüm' uyarısı

YÜKSEK inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul depremi için hazır olunması gerektiğini belirterek, özellikle zemini yumuşak olan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece bölgesinde gerekli kentsel dönüşümlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Eskişehir´de özel bir şirketin düzenlediği deprem konulu panele katıldı. Panel öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Moriwaki, özellikle İstanbul´da Avcılar ve çevresindeki toprağın yumuşak bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek kentsel dönüşümün bu bölgelerde yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi. Bursa, Konya ve Marmara bölgesinde deprem riskine dikkat çeken Moriwaki, "Marmara bölgesinde bir deprem gelecek ve İstanbul´da da bunun etkisi olacak. Ama her hoca da ben de Kuzey Anadolu fay hattı, adaların biraz güney tarafları o hattın üzerinde depremi beklediğimizi söyleyebiliriz. Orada 6- 7 tane fay hattı var. Bir tane fay hattı kırılıyorsa orada 6.8, birkaç tane kırılıyorsa 7 şiddetinde olabilir, 7.5 de olabilir. Gölcük´ten başlayıp Silivri´ye kadar tamamen bir kerede kırılıyorsa bunun ihtimali az ama eğer öyle olursa Türkiye´nin en büyük depremi 7.9 şiddetinde deprem olabileceğini söyleyebilirim" dedi.

İstanbul depremi için hazır olunması gerektiğini belirten Japon uzman Moriwaki, özellikle zemini yumuşak olan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece bölgesinde gerekli kentsel dönüşümlerin yapılması gerektiğini söyledi. Moriwaki, "O tarafta zemin çok yumuşak. Yumuşak zeminli yerleri öncelikli olarak yapmak lazım. Yani sert zeminli yerse boğazın iki tarafı da bina çok kötüyse de deprem sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga olmuyor. Ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok oluyor. Yani 1999 Gölcük depreminde İstanbul´da fazla sıkıntı yoktu. Ama Avcılar´da bina çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak. Kentsel dönüşüm için seneye seçim var. Şimdi belediye başkanı sadece deprem için söylemez ama bu depremi iyi anlayabilen bir insan olması lazım. Geçen sefer de Naci hocayla bir seminerimiz vardı ve Naci hoca da bunu söylüyor, yani belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı bu kişilere eğitim yapmak lazım" diye konuştu.