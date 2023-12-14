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        Eskişehir merkezli Kafes-18 operasyonunda 36 gözaltı

        ESKİŞEHİRmerkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 'Kafes-18' operasyonunda 36 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:30
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        Eskişehir merkezli Kafes-18 operasyonunda 36 gözaltı
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        ESKİŞEHİRmerkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 'Kafes-18' operasyonunda 36 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 'Kafes-18' adı verilen operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Çanakkale ve Ağrı'da özel harekat destekli 300 polisin katıldığı baskınlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 1 adet telsiz ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma şüpheliler, suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak, örgüt kapsamında silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, kasten yaralama, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanuna muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve suç üstlenmekle suçlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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