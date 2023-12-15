Eskişehir´de kripto para dolandırıcılığına 2 gözaltı

ESKİŞEHİR´de sosyal medya üzerinden sanal yatırım danışmanlığı adı altında kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden `sanal yatırım danışmanlığı´ adı altında kripto para dolandırıcılığı yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılığı M.K. ve K.G.´nin yaptığını tespit etti. İstanbul´da yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir´e getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise banka kartları, laptoplar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kripto ve banka hesapları da incelemeye alındı. Yüklü miktarlarda dolandırıcılık yapmakla suçlanan 2 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.