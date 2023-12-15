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        Eskişehir´de kripto para dolandırıcılığına 2 gözaltı

        ESKİŞEHİR´de sosyal medya üzerinden sanal yatırım danışmanlığı adı altında kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:10
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        Eskişehir´de kripto para dolandırıcılığına 2 gözaltı
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        ESKİŞEHİR´de sosyal medya üzerinden sanal yatırım danışmanlığı adı altında kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden `sanal yatırım danışmanlığı´ adı altında kripto para dolandırıcılığı yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılığı M.K. ve K.G.´nin yaptığını tespit etti. İstanbul´da yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir´e getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise banka kartları, laptoplar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kripto ve banka hesapları da incelemeye alındı. Yüklü miktarlarda dolandırıcılık yapmakla suçlanan 2 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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