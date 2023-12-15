Eskişehir'de kripto para dolandırıcılığına 2 gözaltı (2)

2ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden sanal yatırım danışmanlığı adı altında kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler M.K. ve KG., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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