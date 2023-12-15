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        Eskişehir'de kripto para dolandırıcılığına 2 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:08
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        Eskişehir'de kripto para dolandırıcılığına 2 gözaltı (2)
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        2ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Eskişehir'de sosyal medya üzerinden sanal yatırım danışmanlığı adı altında kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler M.K. ve KG., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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