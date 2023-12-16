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        Eskişehir'de, 'Kafes-18' operasyonuna 13 tutuklama

        ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 'Kafes-18' operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:40
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        Eskişehir'de, 'Kafes-18' operasyonuna 13 tutuklama
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        ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 'Kafes-18' operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanıp, haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 'Kafes-18' adı verilen operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Çanakkale ve Ağrı'da özel harekat destekli 300 polisin katıldığı baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 27 değişik çaplarda mermi, 1 telsiz ve 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda Eskişehir'de gözaltına alınan 1'i kadın 20 şüpheli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle, elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Eskişehir Adliyesi'ndeki 20 şüpheli ile diğer illerde gözaltına alınan, ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan toplam 36 şüpheliden 13'ü tutuklandı, diğer 12 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11'i ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak', 'Örgüt kapsamında silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanuna muhalefet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Hakaret' ve 'Suç üstlenmek'le suçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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