Eskişehir'de uyuşturucu ticareti operasyonu; 19 gözaltı (2)

14 TUTUKLAMA

Eskişehir'desokakta uyuşturucu sattığı tespit edilip gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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