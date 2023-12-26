5 yıl hapisle aranan şüpheli elinde bıçakla çatıya çıktı; polis 2 saatte ikna etti

ESKİŞEHİR'de, hakkında 2 suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Ç. (36), polis ekiplerini görmesi üzerine tek katlı evin çatısına çıkıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. 2 saatte ikna edilen Uğur Ç., çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis ceza bulunan Uğur Ç.´nin Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi´ndeki bir evde olduğunu tespit etti. Mahalleye giren polis ekiplerini gören Uğur Ç., elindeki bıçakla tek katlı evin çatısına çıkıp, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından ikna edilen Uğur Ç., polise teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan Uğur Ç., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.