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        Bariyer ve direğe çarpan cipin sürücüsü öldü

        ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, kontrolünü yitirdiği ciple, yol ayrımındaki bariyer ile Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarpan Şerif Ahmet Bal (64), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:25
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        Bariyer ve direğe çarpan cipin sürücüsü öldü
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        ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, kontrolünü yitirdiği ciple, yol ayrımındaki bariyer ile Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarpan Şerif Ahmet Bal (64), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunda Sivrihisar mevkisinde meydana geldi. Şerif Ahmet Bal, kullandığı 06 CIG 705 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan cip, Afyonkarahisar yol ayrımındaki bariyere ve Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Bal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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