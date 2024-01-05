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        Arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 4 tutuklama

        ESKİŞEHİR´in Alpu ilçesindeki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Aktepe höyüğünde, kaçak kazı yapıp define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 4´ü, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:30
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        Arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 4 tutuklama
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        ESKİŞEHİR´in Alpu ilçesindeki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Aktepe höyüğünde, kaçak kazı yapıp define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 4´ü, tutuklandı.

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Alpu ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi mevkisinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Aktepe höyükte kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen 6 şüpheli, kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yanındaki el detektörü, metal arama dedektörü, kulaklık, 2 manivela demiri, 2 kürek ve çeşitli kazı malzemelere el konuldu.

        Jandarma Komutanlığı´nda ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi´ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 4´ü tutuklandı, 2´si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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