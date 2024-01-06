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        Eskişehir'de, 845 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        ESKİŞEHİR'de, bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya ekleyerek sahte zeytinyağı üretip, sahte ve taklit markalarla sattığı tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin deposunda 845 litre sahte zeytinyağı ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:30
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        Eskişehir'de, 845 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        ESKİŞEHİR'de, bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya ekleyerek sahte zeytinyağı üretip, sahte ve taklit markalarla sattığı tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin deposunda 845 litre sahte zeytinyağı ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki 2 kişinin sahte zeytinyağı üretip, sahte markalarla sattığını tespit etti. Bir süre izlenen 2 şüphelinin evlerine baskın yapıldı. İncelemede 2 şüphelinin ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya ekleyip, sahte zeytinyağı ürettiği, bu yağları da sahte ve taklit markalar basarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin ev, araç ve depolarındaki aramalarda 845 litre sahte zeytinyağı ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

        Sağlık kontrolünden geçirilip Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 şüpheliye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 262 bin 477 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında, 'Marka hakkına tecavüz', 'Bitki gıdaları sağlığı kanununa muhalefet' ve 'Kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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