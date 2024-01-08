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        Çakmakla oynayan 11 yaşındaki çocuk, yangın çıkardı

        ESKİŞEHİR'deçakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuğun koltuğu tutuşturması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 16 kişi duman etkilenirken, evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:35
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        Çakmakla oynayan 11 yaşındaki çocuk, yangın çıkardı
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        ESKİŞEHİR'deçakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuğun koltuğu tutuşturması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 16 kişi duman etkilenirken, evde hasar oluştu.

        Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evde, gece saatlerinde çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuk koltuğu tutuşturdu. Kısa sürede alev alan koltuk, evin diğer eşyalarına da sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, apartmandaki 16 kişi yoğun dumandan etkilendi, evde de hasar oluştu. Tedavi altına alınan 16 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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