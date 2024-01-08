Çakmakla oynayan 11 yaşındaki çocuk, yangın çıkardı
ESKİŞEHİR'deçakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuğun koltuğu tutuşturması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 16 kişi duman etkilenirken, evde hasar oluştu.
ESKİŞEHİR'deçakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuğun koltuğu tutuşturması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 16 kişi duman etkilenirken, evde hasar oluştu.
Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evde, gece saatlerinde çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuk koltuğu tutuşturdu. Kısa sürede alev alan koltuk, evin diğer eşyalarına da sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, apartmandaki 16 kişi yoğun dumandan etkilendi, evde de hasar oluştu. Tedavi altına alınan 16 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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