Eskişehir merkezli 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)

9KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9´u tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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