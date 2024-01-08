Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir merkezli 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir merkezli 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        9KİŞİ TUTUKLANDI

        Eskişehir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9´u tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, kentte partililerce k...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, kentte partililerce k...
        Çakmakla oynayan 11 yaşındaki çocuk, yangın çıkardı
        Çakmakla oynayan 11 yaşındaki çocuk, yangın çıkardı
        Eskişehir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden...
        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden...
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede
        Eskişehir merkezli 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede
        Eskişehir merkezli 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede