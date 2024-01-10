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        Devrilen kamyonun şoförü öldü

        ESKİŞEHİR'detakla atıp, devrilen kamyonun şoförü Süleyman Öztürk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:55
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        Devrilen kamyonun şoförü öldü
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        ESKİŞEHİR'detakla atıp, devrilen kamyonun şoförü Süleyman Öztürk, hayatını kaybetti.

        Kaza, gece yarısı sıralarında Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Süleyman Öztürk kullandığı 26 AGS 024 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon takla atarak devrildi. Öztürk, kaza yerinde hayatını kaybetti. Öztürk´ün cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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