Eskişehir'de kar yağışı (2)
2 İLÇEDEOKULLAR TATİL EDİLDİ
Eskişehir´de etkili olan kar yağışının ardından İnönü ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar ile Beylikova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.
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