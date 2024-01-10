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        Kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; şüpheli kardeşi adliyede

        ESKİŞEHİR'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kardeşi M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:50
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        Kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; şüpheli kardeşi adliyede
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        ESKİŞEHİR'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kardeşi M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal, geçen yıl 26 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Önal'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Önal'ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı. Mahalleli, kaybolduktan 25 gün sonra farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi. İncelemede, üzerindeki elbiselerden parçaların kayıp olarak aranan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Nazmi Önal'a ait olduğu belirlendi. Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenaze 4 Ocak'ta toprağa verildi.

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timleri, adli tıp raporunun ardından Nazmi Önal´ın ölümüyle ilgili soruşturmayı genişletti. İfadesi alınan Nazmi Önal´ın aynı evde yaşadığı kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan M.Ö., işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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