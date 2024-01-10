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        Kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; şüpheli kardeşi adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:30
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        Kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; şüpheli kardeşi adliyede (2)
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        SORGUDACİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kardeşi Mevlüt Önal (57), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusuna alındı. Çelişkili ifadeler veren şüpheli Mevlüt Önal, sorguda ağabeyini aralarındaki tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde şizofreni hastası olan ağabeyi Nazmi Önal'ın içmesi yasak olmasına rağmen kendisinden sigara istediğini, vermemesi üzerine de tartıştıklarını ve arbedede ağabeyinin yere düşüp hareketsiz kaldığını belirterek, "Paniğe kapılıp kıyafetlerini çıkardım ve dağlık alana bıraktım. Kıyafetleri de oraya gizledim" dediği öğrenildi.

        İtiraflarının ardından jandarma JASAT timleri tarafından olayın yaşandığı Yörükakçayır Mahallesi'ndeki eve ve dağa götürülen şüpheli Mevlüt Önal'ın 'yer gösterme' sırasında cinayeti detaylarıyla anlattığı öğrenildi.

        TUTUKLANDI

        Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mevlüt Önal, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Başsavcılık açıklamasında, "Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızda zorunlu müdafii huzurunda alınan ifadesinde, maktul Nazmi Önal'ın cesedinin dağlık alana bırakılması ve taşınması hususu ile kıyafetlerinin bırakılması konusunun ikrar edildiği, şüphelinin ikrar içerikli anlatımı sonrasında 'yer gösterme' işleminin de yapıldığı, ifade işlemleri sonrasında şüphelinin Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten üst soyu öldürme' suçundan sevk edildiği, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildiği, soruşturmaya konu olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, delillendirme çalışmalarının devam ettiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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