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        Eskişehir´de 1 ayda 53 milyon liralık trafik cezası kesildi

        ESKİŞEHİR´de polis ve jandarma ekiplerince geçen aralık ayında yapılan trafik denetimlerinde 92 bin 262 araç sorgulanırken, 47 bin 186 sürücüye toplam 53 milyon 123 bin 247 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:40
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        Eskişehir´de 1 ayda 53 milyon liralık trafik cezası kesildi
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        ESKİŞEHİR´de polis ve jandarma ekiplerince geçen aralık ayında yapılan trafik denetimlerinde 92 bin 262 araç sorgulanırken, 47 bin 186 sürücüye toplam 53 milyon 123 bin 247 lira idari para cezası uygulandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı, geçen aralık ayında il genelinde yaptığı trafik denetimlerinde 92 bin 262 aracı kontrol etti. Yasal şartlara uymadığı gerekçesiyle 793 araç trafikten menedilirken, 47 bin 186 sürücüye toplamda 53 milyon 123 bin 247 lira idari para cezası uygulandı. Eskişehir Valiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kentte aralık ayında 140 yaralamalı, 278 ise hasarlı kaza meydana geldiğini, denetimler sıraasında 28 sürücünün ehliyetine de el konulduğunu duyurdu. Ayrıca jandarma ekiplerince de 336 sürücüye de trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildiği bildirildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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