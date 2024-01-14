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        Şehit Evcin, memleketi Eskişehir´de son yolculuğuna uğurlandı- Yeniden

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in (27) cenazesi memleketi Eskişehir´de toprağa verildi. Anne Ferah Evcin, "Yavrum böyle mi gelecektin" diyereke gözyaşı dökerken, emekli polis olan baba Nazif Evcin, "Allah rızası için dua edin. Şehitlerimize dua edin. Muhammedim pırlanta gibi. Muhammedim Allah'a emanet. Kandil günü bizim kandilimizi kutladı. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız var" diyerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:20
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        Şehit Evcin, memleketi Eskişehir´de son yolculuğuna uğurlandı- Yeniden
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in (27) cenazesi memleketi Eskişehir´de toprağa verildi. Anne Ferah Evcin, "Yavrum böyle mi gelecektin" diyereke gözyaşı dökerken, emekli polis olan baba Nazif Evcin, "Allah rızası için dua edin. Şehitlerimize dua edin. Muhammedim pırlanta gibi. Muhammedim Allah'a emanet. Kandil günü bizim kandilimizi kutladı. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız var" diyerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı.

        Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin´in cenazesi dün akşam Eskişehir 1´inci Ana Jet Üssü´ne getirildi. Şehit Evcin için bugün Reşadiye Camii´nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, şehit Evcin´in annesi Ferah, babası Nazif, kardeşi Erdinç ile ablası Ümmühan Evcin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlü çeken Erdinç Evcin ve abla Ümmühan Evcin, kardeşlerinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Ferah Evcin da oğlunun tabutuna sarılarak "Yavrum böyle mi gelecektin" diyerek ağladı.

        Şehit Muhammed Tunahan Evcin´in emekli polis memuru olan babası Nazif Evcin ise en son kandil gecesi oğlunun kendisini aradığını belirterek, "Allah rızası için dua edin. Şehitlerimize dua edin. Muhammedim pırlanta gibi. Muhammedim Allah'a emanet. Kandil günü bizim kandilimizi kutladı. Bütün şehit arkadaşlarıyla birlikte. Allah için dua edin. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.

        İl Müftüsü Bekir Gerek´in kıldırdığı cenaze namazının ardından Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in cenazesi askerlerin omzunda top aracına kadar taşındı. Bu sırada şehit cenazesinin arkasından ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, "Ne mutlu Türküm diyene", "Kahrolsun PKK", "Mecliste PKK´lı istemiyoruz" sloganları attı. Şehit Evcin´in cenazesi Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi´nde toprağa verildi.

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