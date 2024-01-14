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        Eskişehir'de şehitler için konvoy düzenlendi

        ESKİŞEHİR'de bir araya gelen otomobil ve motor kulüplerinin üyeleri, Pençe-Kilit Harekatı´nda şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in baba evine kadar araçlarla konvoy düzenledi. Grup şehit ailesini ziyaret ederken, baba Nafiz Evcin, oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Asker sizin askeriniz. Sizin kardeşiniz. Bugün Eskişehir'de insan seli aktı. Gururlandım, bir asker, bir şehit babası olarak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:40
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        Eskişehir'de şehitler için konvoy düzenlendi
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        ESKİŞEHİR'de bir araya gelen otomobil ve motor kulüplerinin üyeleri, Pençe-Kilit Harekatı´nda şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in baba evine kadar araçlarla konvoy düzenledi. Grup şehit ailesini ziyaret ederken, baba Nafiz Evcin, oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Asker sizin askeriniz. Sizin kardeşiniz. Bugün Eskişehir'de insan seli aktı. Gururlandım, bir asker, bir şehit babası olarak" dedi.

        Eskişehir´de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için çok sayıda otomobil ve motosikletli bir araya geldi. Türk bayrakları astıkları otomobilleri ve motosikletleriyle konvoy oluşturan grubun lideri Hasan Akbaş, toplumda şehitlere karşı bir duyarsızlık olduğunu ve fiili olarak bir şey yapmak istediklerini söyledi. Akbaş, "Bugün Eskişehir'de bir şehidimiz var. Onun için toplandık. Şehidin baba ocağına gideceğiz. Ona bir Kuran-ı Kerim ve bayrak vereceğiz. Elini öpeceğiz. Bizim de onun bir evladı olduğumuzu söyleyeceğiz. Bu vatan sahipsiz değil, herkes bilsin istiyoruz" dedi.

        Eskişehirli şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in baba ocağına kadar kortej halinde giden grup, şehit Evcin´in evinde babası Nazif Evcin'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

        'ASKER SİZİN ASKERİNİZ, SİZİN KARDEŞİNİZ'

        Toplanan kalabalığa teşekkür etmek için grubun yanına gelen şehit babası Nazif Evcin, "Asker sizin askeriniz. Sizin kardeşiniz. Bugün Eskişehir'de insan seli aktı. Gururlandım, bir asker, bir şehit babası olarak. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Oğlum, bomba imha uzmanı oldu. İzmir'de yetişti. Kaç tane şehidi engelledi, bombaları imha etti. Hedefiydi zaten bütün PKK'nın. Lanet olsun onlara. Ben Cenab-ı Allah'a güveniyorum. Allah rızası için hepiniz dua edin. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Allah sevdiklerimizi bağışlasın. Devletimize zeval vermesin. Kalben dua ediyorum. İçimden geliyor bu konuşmalar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Oğlum bırakamadı oraları, Katar, Kuzey Irak, Suriye. Bana `baba bitireceğiz, temizleyeceğiz´ dedi. Kandil günü aradılar, megafon açık. Size anlatmaktan gurur duyuyorum. Dediler ki, 'Baba kandil bugün, bizler için herkes dua etsin, üç aylara girdik' dediler. Vallahi gururlandım" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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