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        Eskişehir'de iki katlı boş bina çöktü

        ESKİŞEHİR'de, 10 yıldır kullanılmayan 2 katlı bina çöktü. Bina sahibi Mustafa Gören, yapının 70 yıllık olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:25
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        Eskişehir'de iki katlı boş bina çöktü
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        ESKİŞEHİR'de, 10 yıldır kullanılmayan 2 katlı bina çöktü. Bina sahibi Mustafa Gören, yapının 70 yıllık olduğunu söyledi.

        Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Ulu Zafer Caddesi'nde, Mustafa Gören'e ait 2 katlı bina, saat 09.00 sıralarında gürültüyle çöktü. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatıp, çevre güvenliği aldı. Yapılan incelemede binanın 10 yıldır boş olduğu ve kullanılmadığı tespit edildi. Bina sahibi Mustafa Gören, girişi iş yeri olan 2 katlı yapıda 10 yıldır kimsenin yaşamadığını söyleyerek, "70 yıllık bina, 30 yıl önce üzerine kat çıkıldı. Beni komşular aradı, 'Bina yıkıldı' dediler. Burası 10 yıldır kullanılmıyordu. Çatlakları yoktu ama tabii eski bina olduğu için yıkıldı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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