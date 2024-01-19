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        Kırmızı bültenle aranırken Eskişehir´de yakalanan DEAŞ'lı adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:43
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        Kırmızı bültenle aranırken Eskişehir´de yakalanan DEAŞ'lı adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir'deDEAŞ terör örgütünün silahlı kanadında yer alan ve saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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