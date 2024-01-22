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        Eskişehir'de 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        ESKİŞEHİR'de2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Fatih Bayar (36), hayatını kaybetti, arkadaşı Yasin T. (36) yaralandı. Kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:01
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        Eskişehir'de 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
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        ESKİŞEHİR'de2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Fatih Bayar (36), hayatını kaybetti, arkadaşı Yasin T. (36) yaralandı. Kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Olay, cumartesi günü gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkinde meydana geldi. Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. ile B.Z. (27) T.Z. (23), F.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki kavgada Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. yaralandı. Yasin T. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler B.Z., T.Z. ve F.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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