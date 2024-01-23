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        Evinde boynu kırılmış cesedi bulundu

        ESKİŞEHİR´de Safinaz Ayten (72), evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu. Yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edilen Ayten´in öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:20
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        Evinde boynu kırılmış cesedi bulundu
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        ESKİŞEHİR´de Safinaz Ayten (72), evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu. Yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edilen Ayten´in öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

        Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak´ta oturan Safinaz Ayten, dün gece eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen Ayten´in yüz ve bileklerinde morluklar ile boynunun kırıldığı tespit edildi. Ayten´in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Safinaz Ayten´in ölümüyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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