Evinde boynu kırılmış cesedi bulundu (2)

CİNAYETŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Eskişehir´de eşi ve oğlu tarafından evde cesedi bulunan Safinaz Ayten´in (72) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince ev ve çevresindeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede, kar maskeli ve eldivenli bir kişinin anahtarla eve girdiği, bir süre sonra da ayrıldığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´nce yapılan araştırmada kar maskeli şüphelinin Murat U. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan ve özel bir sağlık kuruluşunda hasta nakil görevlisi olduğu belirlenen Murat U. suçunu itiraf etti.

EŞİNİN İŞ YERİNDEN ÇALDIĞI ANAHTARLA EVE GİRMİŞ

Öldürdüğü Safinaz Ayten´in kolundaki altın bileziği alıp kuyumcuda bozdurduğu belirlenen Murat U., işlemlerinin ardından elleri kelepçeli ve çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Ayrıca Murat U.´nun, Safinaz Ayten´in eşi M.A.´nın çalıştığı kereste atölyesine ek iş için gittiği, bu sırada M.A'nın evinde altın olduğunu öğrenerek anahtarı çaldığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eskişehir´de ikamet eden Safinaz Ayten´in oğlu ve eşi tarafından ika­met ettiği evinde ölü olarak bulunması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; kamera görüntüleri incelenerek, Safinaz Ayten´in evine yüzü kar maskeli elleri eldivenli bir şüpheli şahsın girdiğinin tespit edildiği, şüphelinin kamera kayıtlarından incele­nerek M.U. isimli şahıs olduğunun anlaşıldığı, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, yapılan aramada kar maskesi, eldiven ve bir miktar paranın ele geçirildiği, şüphelinin maktulenin evine anahtarla girdiği, kolundaki bileziği alarak bir kuyumcuya sattığı, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.