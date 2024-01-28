Festivalde 7,5 ton sucuk dağıtıldı, dev tavada sucuklu yumurta pişirildi ESKİŞEHİR'inSivrihisar ilçesinde bu yıl 8'ncisi düzenlenen 'Dövme Sucuk Festivali'nde, ızgaralarda pişirilen 7,5 ton sucuk ücretsiz olarak dağıtıldı. 25 metrekarelik tavada da 3 bin 500 yumurta ve 500 kilo sucuk ile sucuklu yumurta pişirildi.

ESKİŞEHİR'inSivrihisar ilçesinde bu yıl 8'ncisi düzenlenen 'Dövme Sucuk Festivali'nde, ızgaralarda pişirilen 7,5 ton sucuk ücretsiz olarak dağıtıldı. 25 metrekarelik tavada da 3 bin 500 yumurta ve 500 kilo sucuk ile sucuklu yumurta pişirildi.

Sivrihisar Belediyesi'nce ilçenin meşhur lezzeti için '8'inci Dövme Sucuk Festivali' düzenlendi. Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi alanındaki festivale çevre illerden de binlerce kişi katıldı. Festival alanında dövme sucuk üretimi yapan onlarca kasap stantlar açarak tanıtımı yaparken, kurulan ızgaralarda pişirilen 7,5 ton sucuk da ücretsiz dağıtıldı. Ekmek arası sucuk almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca festivalde alttan ızgarayla ısıtılan 25 metrekarelik sac tavada onlarca aşçı, 500 kilo sucuğa 3500 yumurta kırarak sucuklu yumurta pişirdi. Yarım saatte pişen sucuklu yumurta, festivale katılanlara ikram edildi.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDAN GELEN MİSAFİRLERİMİZ OLDU'

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını pişirdiklerini belirterek, "Bu senede 8'inci Geleneksel 'Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'mizi gerçekleştirdik. Dev tavamızda 500 kilo sucuk ile 3 bin 500 adet yumurtayı buluşturduk. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını pişirerek vatandaşlarımıza ikram ettik. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirlerimiz oldu. Mangallarımızda pişen 7 bin 500 kilo sucuğu da misafirlerimize ikram ettik. Ayrıca çeşitli etkinliklerimiz oldu, yarışmalarımız oldu, çocuklarımıza eğlence alanları oluşturduk. Bugün burada 7'den 70'e, bütün herkese hitap eden programlarımız oldu. Festivalimize katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.