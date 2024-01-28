Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Festivalde 7,5 ton sucuk dağıtıldı, dev tavada sucuklu yumurta pişirildi

        ESKİŞEHİR'inSivrihisar ilçesinde bu yıl 8'ncisi düzenlenen 'Dövme Sucuk Festivali'nde, ızgaralarda pişirilen 7,5 ton sucuk ücretsiz olarak dağıtıldı. 25 metrekarelik tavada da 3 bin 500 yumurta ve 500 kilo sucuk ile sucuklu yumurta pişirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Festivalde 7,5 ton sucuk dağıtıldı, dev tavada sucuklu yumurta pişirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'inSivrihisar ilçesinde bu yıl 8'ncisi düzenlenen 'Dövme Sucuk Festivali'nde, ızgaralarda pişirilen 7,5 ton sucuk ücretsiz olarak dağıtıldı. 25 metrekarelik tavada da 3 bin 500 yumurta ve 500 kilo sucuk ile sucuklu yumurta pişirildi.

        Sivrihisar Belediyesi'nce ilçenin meşhur lezzeti için '8'inci Dövme Sucuk Festivali' düzenlendi. Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi alanındaki festivale çevre illerden de binlerce kişi katıldı. Festival alanında dövme sucuk üretimi yapan onlarca kasap stantlar açarak tanıtımı yaparken, kurulan ızgaralarda pişirilen 7,5 ton sucuk da ücretsiz dağıtıldı. Ekmek arası sucuk almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca festivalde alttan ızgarayla ısıtılan 25 metrekarelik sac tavada onlarca aşçı, 500 kilo sucuğa 3500 yumurta kırarak sucuklu yumurta pişirdi. Yarım saatte pişen sucuklu yumurta, festivale katılanlara ikram edildi.

        'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDAN GELEN MİSAFİRLERİMİZ OLDU'

        Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını pişirdiklerini belirterek, "Bu senede 8'inci Geleneksel 'Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'mizi gerçekleştirdik. Dev tavamızda 500 kilo sucuk ile 3 bin 500 adet yumurtayı buluşturduk. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını pişirerek vatandaşlarımıza ikram ettik. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirlerimiz oldu. Mangallarımızda pişen 7 bin 500 kilo sucuğu da misafirlerimize ikram ettik. Ayrıca çeşitli etkinliklerimiz oldu, yarışmalarımız oldu, çocuklarımıza eğlence alanları oluşturduk. Bugün burada 7'den 70'e, bütün herkese hitap eden programlarımız oldu. Festivalimize katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde 7,5 ton sucuk ekmek ikram edildi
        Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde 7,5 ton sucuk ekmek ikram edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizle kol kola tüm oyunları bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizle kol kola tüm oyunları bozduk
        Eskişehir'de halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
        Eskişehir'de halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
        Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü
        Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü
        Hatipoğlu: "Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde...
        Hatipoğlu: "Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde...