Polisten kaçarken otomobiliyle park halindeki TIR´a çarptı
ESKİŞEHİR´de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü A.T., otomobilliyle park halindeki TIR´ın yakıt deposuna çarptı. A.T. gözaltına alınırken, TIR´ın yola yayılan yakıt belediye ekiplerince temizlendi.
ESKİŞEHİR´de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü A.T., otomobilliyle park halindeki TIR´ın yakıt deposuna çarptı. A.T. gözaltına alınırken, TIR´ın yola yayılan yakıt belediye ekiplerince temizlendi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine A.T.´nin kullandığı 26 SR 421 plakalı otomobil durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibe aldığı A.T., Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde otomobiliyle park halindeki TIR´ın yakıt deposuna çarptı. Kazayı yara almadan atlatan A.T., yakalanarak gözaltına alındı, TIR´dan sızan yakıt yola yayıldı. Belediye ekipleri, yoldaki yakıtı temizlerken, sürücü A.T.´nin 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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