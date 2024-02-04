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        Polisten kaçarken otomobiliyle park halindeki TIR´a çarptı

        ESKİŞEHİR´de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü A.T., otomobilliyle park halindeki TIR´ın yakıt deposuna çarptı. A.T. gözaltına alınırken, TIR´ın yola yayılan yakıt belediye ekiplerince temizlendi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:10
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        Polisten kaçarken otomobiliyle park halindeki TIR´a çarptı
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        ESKİŞEHİR´de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü A.T., otomobilliyle park halindeki TIR´ın yakıt deposuna çarptı. A.T. gözaltına alınırken, TIR´ın yola yayılan yakıt belediye ekiplerince temizlendi.  

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine A.T.´nin kullandığı 26 SR 421 plakalı otomobil durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibe aldığı A.T., Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde otomobiliyle park halindeki TIR´ın yakıt deposuna çarptı. Kazayı yara almadan atlatan A.T., yakalanarak gözaltına alındı, TIR´dan sızan yakıt yola yayıldı. Belediye ekipleri, yoldaki yakıtı temizlerken, sürücü A.T.´nin 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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