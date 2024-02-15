Kiraladığı apartlardan eşya da çalan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR'de kendisini askeri personel olarak tanıtarak iş kurma ve evlilik vadiyle dolandırıcılığın yanı sıra kiraladığı günlük kiralık dairelerden taşınabilir eşyaları çalıp sattığı tespit edilen Muhammer E.Y. polis ekiplerince yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralık apart dairelerden eşya çalındığı ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede şüphelinin sahte askeri kimlik kullanan Muhammer E.Y. olduğu tespit edildi. Asayiş ekiplerince şüpheli Muhammer E.Y., sahte kimlikle kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin otel odasında yapılan aramada ise başkası adına düzenlenmiş sahte pasaport, askeri logolu sahte kimlik, 4 sim kart, cep telefonu ve 3 bin 370 lira ele geçirildi. Şüphelinin, günlük kiraladığı dairede taşınabilir eşyaları çalıp sattığı, kendisini askeri personel olarak tanıttığı kişileri iş kurma ve evlilik vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Yapılan incelemede Muhammer E.Y.'nin 3 farklı suçtan arandığı, 3 yıl 4 ay dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 28 dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğu anlaşıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Muhammer E.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR’de kendisini askeri personel olarak tanıtarak iş kurma ve evlilik vadiyle dolandırıcılığın yanı sıra kiraladığı günlük kiralık dairelerden taşınabilir eşyaları çalıp sattığı tespit edilen Muhammer E.Y. polis ekiplerince yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralık apart dairelerden eşya çalındığı ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede şüphelinin sahte askeri kimlik kullanan Muhammer E.Y. olduğu tespit edildi. Asayiş ekiplerince şüpheli Muhammer E.Y., sahte kimlikle kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin otel odasında yapılan aramada ise başkası adına düzenlenmiş sahte pasaport, askeri logolu sahte kimlik, 4 sim kart, cep telefonu ve 3 bin 370 lira ele geçirildi. Şüphelinin, günlük kiraladığı dairede taşınabilir eşyaları çalıp sattığı, kendisini askeri personel olarak tanıttığı kişileri iş kurma ve evlilik vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Yapılan incelemede Muhammer E.Y.’nin 3 farklı suçtan arandığı, 3 yıl 4 ay dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 28 dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğu anlaşıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli Muhammer E.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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