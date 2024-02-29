Bilal Erdoğan: Kültürü koruyacağız ki biz, biz olarak yaşayabilelim İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Kültürü koruyacağız ki biz, biz olarak yaşayabilelim. Bu kültürel kodlarımızı koruyabilirsek biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kalabiliriz" dedi.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından organize edilen Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katıldı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki 'Eğitimde Küresel Ufuklar: Yetenek, Deneyim ve Hedefler' konulu söyleşide konuşması olarak yer alan Erdoğan'ın yanı sıra programda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve öğrenciler de katıldı.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay moderatörlüğündeki söyleşide konuşan Bilal Erdoğan, vakıf olarak liseli öğrencilere yönelik çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi. Erdoğan, "İlim Yayma Vakfımızın 50'nci yılı münasebetiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'mızla iş birliği halinde Türkiye'de 50 okulda, 'İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Kütüphaneleri' kuruyoruz. Bunların 40'ını deprem bölgesinde kuruyoruz. O bölgede ciddi bir inşaat faaliyeti olduğu için. Diğer 10'unu da İstanbul'da inşallah vakfımızın merkezi olduğu için kuruyoruz. Bu şekilde de okullara giriyoruz ki İlim Yayma Vakfı'mızı tanısınlar. İlim Yayma Vakfı'nın, 'İlim Yayma Ödülleri'ni neden yaptığını görmüş olsunlar. Onları daha fazla yüksek lisans, doktora eğitimine yönelmeye teşvik etmiş olduk" dedi.Söyleşide katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bilal Erdoğan, Türk kültürünü canlı tutup, yaşatıp yeni nesillere aktarma meselesinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin Selçuklu ve Osmanlı'dan bu yana inanılmaz bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:"Kültürü koruyacağız ki biz, biz olarak yaşayabilelim. Bu kültürel kodlarımızı koruyabilirsek biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kalabiliriz. 'Binlerce yıllık tarihimiz var' diyebiliriz. Büyük tarihimizdeki isimleri sayabiliriz. Batı'nın istediği, kimsenin tarihi kalmasın. Bugün inanılmaz bir kültürel zenginliğimiz var. İnanılmaz bir tarihimiz var. Bizim Osmanlı dediğimiz, Selçuklu dediğimiz yüzlerce yıl hükmettikleri topraklarda insanları birbiriyle kırdırmadan yönetebilen. Hala bakın ne Balkanlar'a ne Güneydoğu Avrupa'ya ne Orta Doğu'ya bu Batı düzeni barış getirebilmiş değil. Soykırımı önleyebilmiş değil Afrika'da. Şu anda Filistin'de soykırımı önleyemiyor zaten gözümüzün önünde. Hatta destek oluyor. Biz kendi kültürümüzü, her kültürün devamlılığını dünyanın zenginliği için önemli görüyorum. Ama bizim sanki fazla sorumluluğumuz var. Çünkü dünyada ecdadımız belli zulümleri sonlandırmış. Belli yerlere huzur getirmiş. Şu anda da dünyanın buna ihtiyacı var. Dünyada yeniden devam eden adaletsizliklerin, zulümlerin giderilmesini kendine gündem edecek bir kültürel devamlılığa ihtiyaç var. Bu bizim tarihimizde varsa bunu yaşatmak dünya için de çok kıymetli. Onun için bizim kültürümüzü canlı tutup, yaşatıp yeni nesillere aktarma meselesini hayat meselesi olarak görmemiz lazım." Erdoğan ve beraberindekiler söyleşinin ardından fuarı gezdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:20 facebook

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