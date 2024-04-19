Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takıldı (2)

PİLTAKILDI

Eskişehir’deki evinde rahatsızlandıktan sonra Şehir Hastanesi’nde tedavi görüp, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço’nun kalbine pil takıldı. Eşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Burcu Alço, “Dünkü sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok, sadece kalp pili operasyonu bugün taburcu işlemimizden sonra bu ay içi yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çektiler. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı, çok iyi durumu. Çıkacağız az kaldı” dedi.