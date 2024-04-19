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        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takıldı (2)

        PİLTAKILDIEskişehir'deki evinde rahatsızlandıktan sonra Şehir Hastanesi'nde tedavi görüp, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'nun kalbine pil takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:35
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        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takıldı (2)
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        PİLTAKILDI

        Eskişehir’deki evinde rahatsızlandıktan sonra Şehir Hastanesi’nde tedavi görüp, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço’nun kalbine pil takıldı. Eşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Burcu Alço, “Dünkü sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok, sadece kalp pili operasyonu bugün taburcu işlemimizden sonra bu ay içi yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çektiler. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı, çok iyi durumu. Çıkacağız az kaldı” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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