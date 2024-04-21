Eskişehir'de polis aracının da karıştığı zincirleme kaza; 8 yaralı

ESKİŞEHİR’de polis aracı, otomobil ve Polatlı Belediyespor taraftar grubunu taşıyan minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6’sı ağır 8 kişi yaralandı.

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup'ta Eskişehirspor, kendi sahasında Polatlı Belediyespor'a 1-0 yenilirken, maçtan sonra Polatlı taraftarlarını taşıyan Samet Işık (28) idaresindeki 06 HO 1018 plakalı minibüs, dönüş yolundaki Sivrihisar-Polatlı karayolu Bademlik mevkisinde aynı yönde giden Sakine Özpamuk’un (46) kullandığı 06 BAA 219 plakalı otomobille çarpıştı. Taraftarın bulunduğu minibüse eşlik eden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bölge Trafik ekibi, yolda güvenlik önlemi alıp hasarlı kaza için tutanak hazırladı. Bu sırada Burcu Özdemir kullandığı 38 NT 934 plakalı başka bir otomobil, yol kenarındaki trafik ekibine, minibüse ve kaza sonrası minibüsten inerek yol kenarında bekleyen taraftar grubuna çarptı. Zincirleme trafik kazasında Birol Akal, Eyüphan Yamanoğlu, Gülsarı Özpamuk, Miyase Kefkir, Sakine Özpamuk, Aydın Özdemir, Mustafa Güneş ve Burcu Özdemir yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 8 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan Birol Akal, Eyüphan Yamanoğlu, Gülsarı Özpamuk, Miyase Kefkir, Sakine Özpamuk ve Mustafa Güneş’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.