Tersanedeki kazada ölen başmühendis, son yolculuğuna uğurlandı

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki HAT-SAN Tershanesi'nde, devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışarak hayatını kaybeden başmühendis Özkan Kara (45), memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.

Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki HAT-SAN Tersanesi'nde dün saat 00.30 sıralarında tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özkan Kara ile Alper Akalın, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen Özkan Kara, yaşamını yitirdi.