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        Kamyonetin bisikletine çarptığı kazada ölen Zeliha, son yolculuğuna uğurlandı

        ÇANAKKALE'de kamyonetin bisikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:15
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        Kamyonetin bisikletine çarptığı kazada ölen Zeliha, son yolculuğuna uğurlandı
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        ÇANAKKALE'de kamyonetin bisikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

        Eceabat ilçesinde kamyonetin bisiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine getirildi. Güneş için Sivrihisar Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Zeliha Güneş'in annesi Gülsüm, babası Satılmış, ablası Merve ve kardeşi Çağrıbey Güneş'in yanı sıra yakınları katıldı. Güneş'in cenazesi, Yenice Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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