Kamyonetin bisikletine çarptığı kazada ölen Zeliha, son yolculuğuna uğurlandı

Eceabat ilçesinde kamyonetin bisiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine getirildi. Güneş için Sivrihisar Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Zeliha Güneş'in annesi Gülsüm, babası Satılmış, ablası Merve ve kardeşi Çağrıbey Güneş'in yanı sıra yakınları katıldı. Güneş'in cenazesi, Yenice Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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