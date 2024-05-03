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        Hayvanlarını otlatmaya çıkıp geri dönmeyen Alzheimer hastası kadın, dronla aranıyor

        ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde araziye hayvan otlatmak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan Arife Sasa'yı (75) arama çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:00
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        Hayvanlarını otlatmaya çıkıp geri dönmeyen Alzheimer hastası kadın, dronla aranıyor
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        ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde araziye hayvan otlatmak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan Arife Sasa’yı (75) arama çalışmaları 2’nci gününde sürüyor. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadın, dronla havadan da aranıyor.

        Mihalıççık ilçesi Büyük Sasa Mahallesi'nde 1 Mayıs saat 06.00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Arife Sasa, geri dönmeyince yakınları ve komşuları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Fırtına Arama Kurtarma Derneği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dün 50 kişiyle başlayan arama çalışması 2’nci gününde 91 personelle sürerken, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Arife Sasa, 4 dronla havadan da aranıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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