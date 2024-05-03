Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Büyükerşen'in yeniden yargılandığı davada Sayıştay'ın emekli denetçilerinin raporları beklenecek

        ESKİ Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla yargılandığı ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davanın duruşması, Sayıştay emekli denetçilerinden rapor istenmesine karar verilerek yeni adli yıla ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükerşen'in yeniden yargılandığı davada Sayıştay'ın emekli denetçilerinin raporları beklenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİ Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla yargılandığı ve Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davanın duruşması, Sayıştay emekli denetçilerinden rapor istenmesine karar verilerek yeni adli yıla ertelendi.

        28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönündeki şikayet üzerine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, 23 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 5 kişi, üst mahkemeye yapılan itiraz sonrası tahliye edildi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık sıfatıyla savunma verdi. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A., İ.H.Y., M.E., Y.K., K.O. ve M.R.E.'ye ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçundan 6'şar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

        Temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 'Eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hükümler kurulması' gerekçesiyle dava sonucunu oy birliği ile bozdu. Dairenin bozma kararında, "Suç niteliğindeki suçlara iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri gözetilmek suretiyle sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hükümler kurulması nedeniyle oy birliği ile bozulmasına karar verildi" denildi.

        YENİ ADLİ YILA ERTELENDİ

        18 Kasım 2021’de Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına bugün devam edildi. 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçuyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Büyükerşen'in avukatları yaptıkları savunmada, mahkemeye ulaşan ek bilirkişi raporuna göre, soruşturma ile kovuşturma aşamalarındaki bilirkişi raporları arasında çelişki bulunmadığını belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda verilen ara kararlarla ilgili Sayıştay emekli denetçilerinden rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı 18 Ekim’e erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne iliş...
        BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne iliş...
        Eskişehir'de "ihaleye fesat karıştırma" davasının yeniden görülmesine devam...
        Eskişehir'de "ihaleye fesat karıştırma" davasının yeniden görülmesine devam...
        Eşinin vefatının ardından başladığı ahşap yakma sanatı tutkusu haline geldi
        Eşinin vefatının ardından başladığı ahşap yakma sanatı tutkusu haline geldi
        30 senedir görme kaybı olan 75 yaşındaki hastaya kornea nakli
        30 senedir görme kaybı olan 75 yaşındaki hastaya kornea nakli
        Hayvanlarını otlatmaya çıkıp geri dönmeyen Alzheimer hastası kadın, dronla...
        Hayvanlarını otlatmaya çıkıp geri dönmeyen Alzheimer hastası kadın, dronla...
        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bir hastaya kornea nakli yapıldı
        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bir hastaya kornea nakli yapıldı