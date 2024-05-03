Büyükerşen'in yeniden yargılandığı davada Sayıştay'ın emekli denetçilerinin raporları beklenecek

ESKİ Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla yargılandığı ve Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davanın duruşması, Sayıştay emekli denetçilerinden rapor istenmesine karar verilerek yeni adli yıla ertelendi.

28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönündeki şikayet üzerine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, 23 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 5 kişi, üst mahkemeye yapılan itiraz sonrası tahliye edildi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık sıfatıyla savunma verdi. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A., İ.H.Y., M.E., Y.K., K.O. ve M.R.E.'ye ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçundan 6'şar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 'Eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hükümler kurulması' gerekçesiyle dava sonucunu oy birliği ile bozdu. Dairenin bozma kararında, "Suç niteliğindeki suçlara iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri gözetilmek suretiyle sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hükümler kurulması nedeniyle oy birliği ile bozulmasına karar verildi" denildi. YENİ ADLİ YILA ERTELENDİ

18 Kasım 2021’de Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına bugün devam edildi. 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçuyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Büyükerşen'in avukatları yaptıkları savunmada, mahkemeye ulaşan ek bilirkişi raporuna göre, soruşturma ile kovuşturma aşamalarındaki bilirkişi raporları arasında çelişki bulunmadığını belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti.