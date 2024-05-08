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        Baba ile oğlu, tefecilikten gözaltına alındı

        ESKİŞEHİR'de 19 kişiye, yüksek faizle borç verip ve icra yolu ile tahsilat yaparak mağdur ettikleri tespit edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:10
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        Baba ile oğlu, tefecilikten gözaltına alındı
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        ESKİŞEHİR’de 19 kişiye, yüksek faizle borç verip ve icra yolu ile tahsilat yaparak mağdur ettikleri tespit edilen M.S. ve oğlu A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Baba ile oğlunun, mağdurlardan 3,5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün gerçekleştirilen operasyonda, bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakit paraya ihtiyacı bulunan yaşlı ve emekli kişilere, yüksek faizle borç verdikleri ve icra yolu ile tahsilat yaptıkları öğrenilen M.S. ve oğlu A.S. yakalanarak gözaltına alındı. 19 kişiden 3,5 milyon TL haksız gelir sağladığı belirlenen baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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