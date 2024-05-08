Parkta 1 kişiyi darbedip bıçaklayan 5 şüpheliye gözaltı

ESKİŞEHİR’de parkta tartıştıkları husumetlileri D.Ç.'yi darbedip bıçaklayan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 4 Mayıs’ta Tepebaşı ilçesindeki parkta meydana geldi. İddiaya göre D.Ç., parkta otururken, önceden aralarında husumet bulunan M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 şüpheli darbettikleri D.Ç.'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan D.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.