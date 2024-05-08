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        Parkta 1 kişiyi darbedip bıçaklayan 5 şüpheliye gözaltı

        ESKİŞEHİR'de parkta tartıştıkları husumetlileri D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:30
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        Parkta 1 kişiyi darbedip bıçaklayan 5 şüpheliye gözaltı
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        ESKİŞEHİR’de parkta tartıştıkları husumetlileri D.Ç.'yi darbedip bıçaklayan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, 4 Mayıs’ta Tepebaşı ilçesindeki parkta meydana geldi. İddiaya göre D.Ç., parkta otururken, önceden aralarında husumet bulunan M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 şüpheli darbettikleri D.Ç.'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan D.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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