Parkta 1 kişiyi darbedip bıçaklayan 5 şüpheliye gözaltı
ESKİŞEHİR'de parkta tartıştıkları husumetlileri D.
ESKİŞEHİR’de parkta tartıştıkları husumetlileri D.Ç.'yi darbedip bıçaklayan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 4 Mayıs’ta Tepebaşı ilçesindeki parkta meydana geldi. İddiaya göre D.Ç., parkta otururken, önceden aralarında husumet bulunan M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 şüpheli darbettikleri D.Ç.'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan D.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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