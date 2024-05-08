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        Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

        ESKİŞEHİR'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:10
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        Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
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        ESKİŞEHİR'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Dün, özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüpheli eş zamanlı baskınlarla adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 178 gram bonzai, 18 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy hap, 4,16 gram esrar, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. A.A., S.B., H.K., E.B., H.B., İ.B. ve A.Y. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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