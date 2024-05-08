Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Dün, özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüpheli eş zamanlı baskınlarla adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 178 gram bonzai, 18 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy hap, 4,16 gram esrar, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. A.A., S.B., H.K., E.B., H.B., İ.B. ve A.Y. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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