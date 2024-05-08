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        Eskişehir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı

        ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:55
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        Eskişehir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı
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        ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Eskişehir, Van ve Bilecik’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Eskişehir’de 8, Van’da 1, Bilecik’te 1 şüpheli olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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