Eskişehir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Eskişehir, Van ve Bilecik’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Eskişehir’de 8, Van’da 1, Bilecik’te 1 şüpheli olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

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