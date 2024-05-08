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        6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

        ESKİŞEHİR'de, 6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:00
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        6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
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        ESKİŞEHİR’de, 6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespitine’ yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorum Sulh Ceza Mahkemesince ‘DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 6 aydır aranan örgüt mensubunun Eskişehir’e geleceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli bugün, Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalaı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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