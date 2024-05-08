Eskişehir'de 1 kişiyi bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi (2)

Eskişehir’de 4 Mayıs akşamı, park içerisinde bir kişiyi darbederek, bıçakla yaraladıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.D. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.L., K.K. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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