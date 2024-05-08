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        Eskişehir'de 1 kişiyi bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi (2)

        ŞÜPHELİLERDEN3'Ü TUTUKLANDIEskişehir'de 4 Mayıs akşamı, park içerisinde bir kişiyi darbederek, bıçakla yaraladıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 23:06 Güncelleme: 08.05.2024 - 23:06
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        Eskişehir'de 1 kişiyi bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi (2)
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        ŞÜPHELİLERDEN3’Ü TUTUKLANDI

        Eskişehir’de 4 Mayıs akşamı, park içerisinde bir kişiyi darbederek, bıçakla yaraladıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.D. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.L., K.K. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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