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        Ucuz şeker ve yağ ilanıyla dolandırıcılığa 6 gözaltı (2)

        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden ucuz şeker ve yağ ilanı vererek, havale ve EFT yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:47 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:47
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        Ucuz şeker ve yağ ilanıyla dolandırıcılığa 6 gözaltı (2)
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        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden ucuz şeker ve yağ ilanı vererek, havale ve EFT yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.S., U.U., M.A.K., M.K.S. ve A.C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.S. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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