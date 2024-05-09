Ucuz şeker ve yağ ilanıyla dolandırıcılığa 6 gözaltı (2)

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden ucuz şeker ve yağ ilanı vererek, havale ve EFT yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.S., U.U., M.A.K., M.K.S. ve A.C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.S. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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