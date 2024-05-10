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        Ahırdaki hayvanların bakımını yapmadığını iddia ettiği oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        ESKİŞEHİR'de G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:10
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        Ahırdaki hayvanların bakımını yapmadığını iddia ettiği oğlunu bıçaklayarak öldürdü
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        ESKİŞEHİR’de G.K. (63), ahırdaki hayvanlarının bakımını yapmadığı iddiasıyla tartıştığı oğlu Yakup Kart’ı (29), bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K., yanına gelen oğlu Yakup Kart’a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, G.K. oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        G.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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