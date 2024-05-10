10 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının barajda cansız bedeni bulundu

Ekiplerin karadan ve 4 dronla havadan aradığı kadının cansız bedeni, çalışmaların 10’uncu gününde evine 7 kilometre mesafedeki Süleler Mahallesi’ndeki barajda bulundu. Sasa’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mihalıççık ilçesi Büyük Sasa Mahallesi'nde 1 Mayıs saat 06.00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Arife Sasa, geri dönmeyince yakınları ve komşuları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Fırtına Arama Kurtarma Derneği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

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