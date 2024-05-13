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        Eskişehir'de 21 ayrı uyuşturucu operasyonunda 36 gözaltı

        ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik 8 günde düzenlenen 21 ayrı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:35
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        Eskişehir'de 21 ayrı uyuşturucu operasyonunda 36 gözaltı
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        ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik 8 günde düzenlenen 21 ayrı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6-13 Mayıs tarihlerinde, uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan kişilere yönelik düzenlenen 21 ayrı operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 1 kilo 356 gram bonzai, 134 sentetik hap, 95,63 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy, 1,44 gram esrar, 4 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i serbest bırakılırken, 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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