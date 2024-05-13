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        Ahırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü

        ESKİŞEHİR'de, ahırdaki hayvanlarının bakımını yapmadığı iddiasıyla tartıştığı oğlu Yakup Kart'ı (29), bıçaklayarak öldüren Güngör Kart (63) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:00
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        Ahırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü
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        ESKİŞEHİR’de, ahırdaki hayvanlarının bakımını yapmadığı iddiasıyla tartıştığı oğlu Yakup Kart’ı (29), bıçaklayarak öldüren Güngör Kart (63) tutuklandı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen Güngör Kart, yanına gelen oğlu Yakup Kart’a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Güngör Kart, oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Güngör Kart, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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